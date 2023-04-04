الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: الناتو يرحب بانضمام فنلندا اليوم رسمياً إليه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إنه أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن فنلندا ستبدأ مشاركتها بجميع مهام الحلف بعد انضمامها إليه رسمياً اليوم، مشيراً إلى أن الحلف سيضمن أمنها.

وقال ستولتنبرغ، في تصريحات للصحافيين قبيل اجتماع وزراء خارجية دول حلف الناتو في بروكسل، إنّ "الناتو يرحب بانضمام فنلندا اليوم رسمياً إليه".

وتابع أنّ فنلندا ستشارك اعتباراً من اليوم في جميع مهام الناتو وسيضمن الحلف أمنها استناداً إلى المادة رقم 5 من معاهدة حلف شمال الأطلسي.

وأضاف ستولتنبرغ أنه "لن يتم نشر أي بعثات للناتو في فنلندا بدون استشاراتها أولاً".

وأمس، قال ستولتنبرغ، إنّ فنلندا ستُصبح "دولة كاملة العضوية في الناتو" اعتباراً من الثلاثاء، وستشارك في كافة اجتماعاته، مؤكداً أنّ بلاده ستقدم للحلف "قوات مُدربة ومعدات وعدداً كبيراً" من قوات الاحتياط.

وأكد أنّه سيتم رفع علم البلاد في مقر "الناتو" في بروكسل. وأشار ستولتنبرغ إلى أنّ حدود بلاده البرية مع روسيا "ستتضاعف بانضمام فنلندا للحلف".

والبرلمان التركي هو آخر من صدّق على عضوية فنلندا من بين 30 دولة عضواً في التحالف، بعدما وافق المجلس التشريعي الهنغاري على مشروع قانون مماثل في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

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