فنلندا تصبح رسميا العضو الـ31 في الناتو بعد تسليمها وثيقة انضمامها للحلف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سلم وزير الخارجية الفنلندي، هافيستو بيكا، اليوم، وثيقة عضوية بلاده للحلف بعد أن وقع عليها، إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

وقال وزير الخارجية الأمريكي خلال مراسم تسلم الوثيقة: "الآن أستطيع أن أقول إن فنلندا أصبحت العضو الحادي والثلاثين في الناتو".

بدوره رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بعضوية فنلندا، وقال إن "انضمام فنلندا إلى الناتو هو أفضل هدية بمناسبة عيد ميلاد الحلف (74)".

وتعتبر الولايات المتحدة، الدولة المسؤولة عن الاحتفاظ بمعاهدة واشنطن ووثائق الناتو الأخرى.

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