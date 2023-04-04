بايرن ميونيخ يتطلع للتعاقد مع النجم الايراني مهدي طارمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه، قرر رؤساء نادي بايرن ميونيخ، في الأسبوع الماضي، فجأة إقالة يوليان ناجيلسمان من قيادة هذا الفريق، وبعد أيام قليلة، تم اختيار المدرب السابق لتشيلسي، توماس توخيل، مدربًا جديدًا لبايرن ميونيخ.

ان توماس توخيل، الذي انضم إلى بطل الدوري الألماني بالعديد من الأهداف، أدرج تجنيد المهاجم الجديد في خططه للذهاب إلى البطولات القادمة بيد ممتلئة.

وبحسب بعض المصادر الإخبارية الألمانية، يبدو أن النجم الايراني ومهاجم فريق بورتو البرتغالي لكرة القدم، مهدي طارمي، على وشك توقيع عقد مجاني مع بايرن ميونيخ هذا الصيف، رغم أنه لم يتم الانتهاء من أي شيء حتى الآن ولا تزال المفاوضات جارية.

ويقال ان مهدي طارمي وتوماس توخيل كانا على اتصال بعضهما بالبعض منذ ألعاب بورتو في عام 2021.

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