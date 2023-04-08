التصفيات الأولمبية للسيدات .. ايران لتجديد فوزها على ميانمار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها كانت المواجهة الاولى إنتهت الاربعاء الماضي لصالح منتخب ايران بهدف دون رد. حيث إن وبعد إنتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، تمكن من تسجيل هدف الفوز الثمين في الدقيقة 52 عن طريق "أفسانه تشاترينور".

وتصدرت إيران ترتيب المجموعة التي تضم منتخبين برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، في حين بقي رصيد ميانمار خالياً من النقاط.

وتقام المواجهة الثانية بين الفريقين يوم السبت على نفس الملعب، حيث يحتاج منتخب ميانمار للفوز بفارق أكبر من هدف.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى الدور الثاني من التصفيات الآسيوية، والذي تقام منافساته خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم. حيث تنضم للمنافسة المنتخبات الخمسة الأعلى تصنيفاً، وهي: كوريا الشمالية واليابان وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية.

ويتم في الدور الثاني تقسيم المنتخبات إلى ثلاث مجموعات، وبحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل إلى الدور الثالث صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل فريق يحتل المركز الثاني.

وتقام مباريات الدور الثالث من مباراتي ذهاب وإياب، وذلك خلال شباط/فبراير 2024، وبحيث تأهل الفريقان الفائزان في نهاية المطاف إلى مسابقة كرة القدم للسيدات في أولمبياد باريس 2024.

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