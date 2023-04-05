التبادل التجاري بين ايران وعمان يتجاوز رقم 2 مليار دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أوضحت " شهلا عموري" في تصريح اليوم الاربعاء، أن الصادرات الايرانية الى سلطنة عمان شهدت زيادة بنحو 100 بالمئة في السنة المالية الفائتة، بحيث صعدت من نحو 600 مليون دولار الى 1.2 مليار دولار.

وأشارت أن عمان تعد خامس شريك تجاري أساسي مع ايران من بين دول المنطقة، وأن غرفة التجارة الايرانية العمانية تتابع تطوير الموانئ والخطوط البحرية والقضايا الجمركية وتبادل السلع وخارطة طريق تجارية بين البلدين.

وأستطردت عموري بأنه عقب متابعات، تم خفض تكاليف تسجيل الشركات التجارية في عمان بالنسبة للمستثمرين الاجانب بدءا من ابريل /نيسان الجاري، معتبرة الخطوة العمانية فرصة مواتية لتنمية التجارة الخارجية مع هذا البلد للتجار الايرانيين.

وبيّنت أنه استنادا لبرنامج الحكومة الايرانية الحالية، فان الاولوية التجارية الاولى للبلاد تتمثل بتحسين مستوى العلاقات التجارية مع دول الجوار والافادة من امكانيات هذه الاسواق، وعليه فان موضوع ترقية الروابط التجارية بين ايران وعمان مدرج على جدول الاعمال بصورة خاصة.

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