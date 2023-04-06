كنعاني يعلن البداية الرسمية للعلاقات بين طهران والرياض

وبحسب مراسل وكالة مهر للأنباء، فإن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قال في تصريح للصحفيين، مشيراً إلى الاجتماع بين وزيري خارجية إيران والسعودية: تم إجراء محادثات جيدة وبناءة للغاية بين البلدين، مضيفاً: "أعلن الجانبان أن العلاقات الرسمية بين إيران والسعودية قد بدأت اليوم ودخلنا مرحلة تسوية العلاقات بين البلدين".

وتابع: الجانبان اتفقوا على تهيئة الظروف لإعادة فتح سفارات وقنصليات البلدين في أقرب وقت ممكن، ولهذا الغرض سنتبادل في الأيام المقبلة الوفود الفنية فيما بيننا والتي ستتوجه إلى عواصم بلدينا خلال الأيام المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: في إطار المفاوضات التي جرت بين الوزيرين في جولتين من المحادثات الخاصة والعامة ، أكد الطرفان على أهمية الاستقرار والأمن في المنطقة ، وكذلك الطبيعة الملازمة لـ الأمن في المنطقة ، واتفقوا على هذا الموضوع.

ووقع وزير الخارجية الإيراني "حسين امير عبداللهيان" ونظيره السعودي "فيصل بن فرحان" في ختام مباحثاتهما بالعاصمة الصينية بكين، اليوم الخميس، على بيان مشترك، مؤكدين على أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وفي تاريخ 10 آذار/ مارس وبعد مفاوضات مكثفة بدأت يوم الاثنين 15 آذار / مارس في بكين ، بحضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيرياني " علي شمخاني" ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء في السعودية "مساعد بن محمد العيبان" وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي ورئيس مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية "وانغ يي" وافقت إيران والسعودية في بيان على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتم الاتفاق على إعادة فتح سفارتين وقنصليتين خلال فترة أقصاها شهران.

/انتهى/