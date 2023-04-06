عبداللهيان: أجريت محادثات إيجابية مع زميلي الأمير فيصل بن فرحان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الوزير الإيراني علق على اجتماعه مع وزير الخارجية السعودي في بكين اليوم بالقول: كان لنا اليوم في بكين لقاء ومحادثات إيجابية مع زميلي الأمير فيصل بن فرحان.

وعن ماهية اتفاق اليوم، أضاف عبد اللهيان: بداية العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين طهران والرياض ، واستئناف رحلات مراسم العمرة ، والتعاون الاقتصادي والتجاري ، وإعادة فتح ممثليات البلدين في طهران والرياض ومشهد وجدة، والتأكيد على الاستقرار والأمن المستدام والتنمية في المنطقة ، هي القضايا المتفق عليها على جدول الأعمال المشترك.

والتقى وزير الخارجية الايراني، الذي وصل إلى بكين الليلة الماضية على رأس وفد، بنظيره السعودي فيصل بن فرحان اليوم الخميس ، وبعد ذلك عقد اجتماع لوفدي البلدين ومن ثم جرى التوقيع على بيان مشترك.

وفي تاريخ 10 آذار/ مارس وبعد مفاوضات مكثفة بدأت يوم الاثنين 15 آذار / مارس في بكين ، بحضور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيرياني " علي شمخاني" ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء في السعودية "مساعد بن محمد العيبان" وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي ورئيس مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية "وانغ يي" وافقت إيران والسعودية في بيان على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتم الاتفاق على إعادة فتح سفارتين وقنصليتين خلال فترة أقصاها شهران.

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