صواريخ أطلقت من لبنان نحو الجليل وهلع بين المستوطنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت وسائل إعلام التابعة للكيان الصهيوني، اليوم الخميس، عن إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، مؤكدةً سقوط صاروخين في إحدى المستوطنات في الشمال.

ونقلت مصادر أمنية لبنانية للميادين قولها إن عدد الصواريخ التي أطلقت من ثلاثة مناطق لبنانية بلغ نحو 15 صاروخاً. وأضافت المصادر الأمنية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نحو 20 صاروخاً باتجاه الأراضي اللبنانية، مضيفةً أن حالة من الهدوء التام يسود حالياً.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنه بحسب التقديرات فإن الصواريخ التي أطلقت في الصلية الأخيرة، تسببت بحالة من الهلع في الشمال بسبب مشاهد اعتراض الصواريخ. ولفتت إلى أنه في المؤسسة الأمنية "لا يمكنهم التأكيد" أن حزب الله عرف أو غض الطرف عن إطلاق الصواريخ من لبنان.

ووفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن التقدير السائد الآن في المؤسسة الأمنية أن هذا رد فلسطيني على ما يحدث في المسجد الأقصى، وقد يكون بالتنسيق مع حزب الله. وبحسب وسائل الإعلام ذاتها فإنه تم إغلاق المجال الجوي في الشمال الفلسطيني المحتل، مضيفةً أن "هناك جريح في الجليل جراء سقوط صاروخ بالقرب من سيارة".

وأضافت "القناة الـ13" الإسرائيلية أن هناك خشية من التوجه نحو حادثة مختلفة عن إطلاق عدة صواريخ منفردة كما جرت العادة، قائلةً إنه "لا نية لإسرائيل للحرب مع لبنان ولكن لن تسكت أمام هذه الاحداث".

ولفتت القناة إلى أن "الهجوم الصاورخي على الجليل الغربي لم نشهد له مثيلاً منذ حرب لبنان الثانية"، مشيرةً إلى أن أصداء اعتراض الصواريخ سمعت في حيفا ومحيطها. وقالت إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجري تقديراً للوضع مع وزير الأمن يوآف غالانت وقادة المؤسسة الأمنية./انتهى/

المصدر: الميادين