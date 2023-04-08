وفد ‎سعودي يصل ‎صنعاء بعد ساعات من وصول الوفد ‎العماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وصل مساء اليوم السبت، وفد ‎سعودي إلى العاصمة ‎صنعاء، بعد ساعات من وصول الوفد ‎العماني، للقاء قيادات في جماعة ‎الحوثي للتباحث حول إعلان تمديد الهدنة.

وفي سابق عصر اليوم السبت وصل الوفد العماني، إلى العاصمة صنعاء برفقة رئيس الوفد الوطني المفاوض، لبحث آخر مستجدات المفاوضات الجارية في مسقط مع القيادة في صنعاء.

وأفادت قناة المسيرة بوصول الوفد العماني برفقة رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام إلى مطار صنعاء الدولي.

وأكد رئيس الوفد الوطني المفاوض في تغريدة له على تويتر، أمس الجمعة، مواصلة الجهود عبر المفاوضات لإنهاء العدوان ورفع الحصار، آملا في الله أن يتحقق ذلك وأن يُجبَر الضرر.

وأضاف عبدالسلام قائلا: "إن شاء الله تكلل الجهود باتفاق سلام يلبي مطالب شعبنا اليمني العزيز من صعدة إلى المهرة".

من جانبه قال الباحث السياسي عبد الله بن عامر "ما يمكن قراءته من حديث رئيس الوفد الوطني أن هناك تقدم كبير لدرجة الحديث عن "اتفاق سلام" وهذا يعني ان معظم الملفات قد تم التوصل الى تفاهمات بشأنها

وأضاف بن عامر في تغريدة له على تويتر" نتوقع وبحكم المتابعة وتحليل ما ينشر ان تشهد الايام المقبلة وضع اللمسات الاخيرة وقد يكون ذلك من ضمن نتائج الزيارة الى صنعاء".

/انتهى/