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٣١‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٨:٠٣ م

عبد السلام يصل صنعاء مع وفد عُماني لبحث التطورات المتعلقة بالهدنة

عبد السلام يصل صنعاء مع وفد عُماني لبحث التطورات المتعلقة بالهدنة

أعلن كبير المفاوضين في حكومة صنعاء محمد عبد السلام اليوم الأحد أن الهدف الرئيس لزيارة الوفد العماني الى العاصمة اليمنية صنعاء، هو بحث التطورات المتعلقة بالهدنة، والمقترحات التي قدمها الممثل الأممي لمعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وصل الوفد الوطني المفاوض برئاسة محمد عبدالسلام بصحبة وفد من السلطنة العمانية الشقيقة، ظهر اليوم الأحد إلى العاصمة صنعاء بطائرة عمانية.

ويهدف وصول الوفد العماني إلى صنعاء للتشاور مع القيادة حول التطورات المتعلقة بالهدنة ومقترحات الممثل الأممي حول القضايا الإنسانية والاقتصادية.

وقال رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام في تغريدة له: "وصلنا إلى العاصمة صنعاء ظهر يومنا هذا عبر طائرة عمانية وبرفقتنا وفد من سلطنة عمان الشقيقة، وذلك للتشاور مع القيادة حول التطورات المتعلقة بالهدنة، والمقترحات التي قدمها الممثل الأممي لمعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية".

/انتهى/

رمز الخبر 1925585
https://ar.mehrnews.com/news/1925585/

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