عبد السلام يصل صنعاء مع وفد عُماني لبحث التطورات المتعلقة بالهدنة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وصل الوفد الوطني المفاوض برئاسة محمد عبدالسلام بصحبة وفد من السلطنة العمانية الشقيقة، ظهر اليوم الأحد إلى العاصمة صنعاء بطائرة عمانية.

ويهدف وصول الوفد العماني إلى صنعاء للتشاور مع القيادة حول التطورات المتعلقة بالهدنة ومقترحات الممثل الأممي حول القضايا الإنسانية والاقتصادية.

وقال رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام في تغريدة له: "وصلنا إلى العاصمة صنعاء ظهر يومنا هذا عبر طائرة عمانية وبرفقتنا وفد من سلطنة عمان الشقيقة، وذلك للتشاور مع القيادة حول التطورات المتعلقة بالهدنة، والمقترحات التي قدمها الممثل الأممي لمعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية".

/انتهى/