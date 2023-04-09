السيد نصر الله يستقبل وفدًا قياديًا من "حماس" برئاسة اسماعيل هنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جرى استعراض أهم التطورات في فلسطين المحتلة ومجريات الأحداث في المسجد الأقصى ‏والمقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى التطورات السياسية في ‏الإقليم عموماً وجهوزية محور المقاومة وتعاون أطرافه في مواجهة كل هذه الأحداث ‏والتطورات.‏

ويشار إلى أن القوات الصهيونية هاجمت في الأيام الأخيرة، خلال شهر رمضان المبارك، بوحشية المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، واعتقلت وجرحت المئات من الأشخاص. وانتهك الصهاينة بهذه الاعتداءات حق المسلمين في إقامة الشعائر الدينية في القبلة الأولى للمسلمين في العالم، وتصرفوا بطريقة أثارت انتقادات من الأوساط الإقليمية والدولية.

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