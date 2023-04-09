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٠٩‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١١:٤٩ ص

السيد نصر الله يستقبل وفدًا قياديًا من "حماس" برئاسة اسماعيل هنية

السيد نصر الله يستقبل وفدًا قياديًا من "حماس" برئاسة اسماعيل هنية

استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله رئيس المكتب السياسي لحركة ‏حماس الأستاذ اسماعيل هنية ونائبه الشيخ صالح العاروري والوفد القيادي للحركة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جرى استعراض أهم التطورات في فلسطين المحتلة ومجريات الأحداث في المسجد الأقصى ‏والمقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى التطورات السياسية في ‏الإقليم عموماً وجهوزية محور المقاومة وتعاون أطرافه في مواجهة كل هذه الأحداث ‏والتطورات.‏

ويشار إلى أن القوات الصهيونية هاجمت في الأيام الأخيرة، خلال شهر رمضان المبارك، بوحشية المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، واعتقلت وجرحت المئات من الأشخاص. وانتهك الصهاينة بهذه الاعتداءات حق المسلمين في إقامة الشعائر الدينية في القبلة الأولى للمسلمين في العالم، وتصرفوا بطريقة أثارت انتقادات من الأوساط الإقليمية والدولية.

/انتهى/

رمز الخبر 1932130

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