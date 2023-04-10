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١٠‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١:٥١ م

وسط اشتباكات مسلحة ... شهـــيد و4 إصابات واعتقال 5 شبان خلال اقتحام عقبة جبر بأريحا

وسط اشتباكات مسلحة ... شهـــيد و4 إصابات واعتقال 5 شبان خلال اقتحام عقبة جبر بأريحا

استشهد شاب وأصيب 4 أخرين برصاص الاحتلال اليوم الاثنين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر بأريحا، وسط تعزيزات عسكرية ومحاصرة أحد المنازل مما أدى لإعتقال 5 شبان، وسط اشتباكات مسلحة .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء الفتى محمد فايز بلهان 15 عاماً برصاص الإحتلال خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر .

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات كبيرة لمخيم عقبة بأريحا، وحاصرت عددأ من المنازل في المخيم، وسط سماع متتالي لإطلاق النار .

وأعلنت وزارة الصحة عن وصول إصابتين برصاص الاحتلال الحي في الأطراف السفلية وأخرى في الرأس إلى مستشفى أريحا الحكومي.

وقالت مصادر عبرية: إن العمليــة في مخيم عقبة جبر تهدف إلى اعتقال مطلوبين ولا علاقة له في عملية إطلاق النار التي نفذت في الأغوار يوم الجمعة الماضية والتي أدت إلى مقتل مجندتين وإصابة أخرى بحالة خطيرة .

ويشار إلى أنه مع ارتقاء الشهيد الطفل محمد بلهان 15 عاماً يرفع عدد شهداء الضفة منذ بداية العام لـ96 شهيداً.

شهادت نوجوان ۱۵ ساله فلسطینی در یورش نظامیان صهیونیست‌ به اریحا

/انتهى/

رمز الخبر 1932168

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