مجلس خبراء القيادة يدعو للمشاركة الواسعة في مسيرات يوم القدس العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر أعضاء مجلس خبراء القيادة في ايران بيانا دعوا فيه الأمة الإسلامية والشعوب الحرة في العالم، ولا سيما شعب إيران الإسلامية، لإحياء القضية الفلسطينية والمشاركة الواسعة في مسيرات يوم القدس العالمي.

وأكد أعضاء مجلس خبراء القيادة في هذا البيان على دعمهم المؤكد للشعب الفلسطيني الفخور والمقاومة البطولية، مضيفا: "يأتي يوم القدس، يوم غضب الأمة الإسلامية في وجه الإستكبار العالمي والصهيونية العالمية، وبعد قرابة شهر من الصيام والعبادة والعبودية، سينهض الشعوب الإسلامية لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وحراسة القبلة الأولى للمسلمين استجابة لنداء الإمام الخميني(قدس) ويدعو هذا الشعب المظلوم إلى المقاومة قدر المستطاع ضد الكيان الصهيوني العنصري وداعميه المجرمين".

وأضاف البيان: "لا شك أن المقاومة والوقوف ضد الظلم وتعنت الظالمين هي السبيل الوحيد للنصر، كما أن مقاومة وانتصار حركة حماس وحزب الله في لبنان ضد "إسرائيل" المدجج بالسلاح وأمريكا المتغطرسة، حقق هذا الوعد الإلهي «إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ».

وتابع: "في ظل الوضع الحساس الراهن حيث تخضع الأراضي المحتلة لأزمات داخلية واحتجاجات غير مسبوقة من جهة، وكسرت مقاومة لبنان وفلسطين بقصفها الصاروخي للمستوطنات الصهيونية هيمنة هذا الكيان الزائفة من جهة اخرى، يقوم هذا الكيان الغاصب بالإعتداء على المسجد الأقصى الشريف وتدنيس هذا المكان المقدس، ويهدد سلامة المصلين الصائمين، فإذن ننتظر من شعب لبنان وفلسطين والأحزاب والحركات السياسية الموحدة، ان يفشلوا مؤمرات هذا العدو بيقظتهم".

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