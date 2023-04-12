وزارة الدفاع: العالم الاسلامي لن يتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني حتى استعادة اخر شبر من الارض المقدسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدرت وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الايراني، بيانا عشية يوم القدس العالمي، دعت فيه الجماهير للمشاركة في مسيرة يوم القدس العالمي.

واشار البيان الى ان يوم القدس العالمي هو مبادرة إستراتيجية وخالدة للإمام الخميني (قدس سره) ، الذي لم يدع برؤيته العميقة وحكمته الإلهية بنسيان فكرة تحرير فلسطين عن ذاكرة المسلمين في العالم .

وتابع البيان ان يوم القدس العالمي هو ، من جهة ، هدير الامواج الهادرة وصرخات الأمة الإسلامية الموحدة والمجتمعات الإسلامية على سنوات من القهر والوحشية والاحتلال والجريمة ، ومن جهة أخرى ، تعاطف مع معاناة الشعب الفلسطيني المظلوم.

واكد البيان ان يوم القدس يوم رمزي للسعي وراء مثال مقدس ودائم ، مشددا على انه لن يُنسى أبدًا رغم ضجيج مثلث الإمبراطورية الإعلامية والمخططات المخادعة والفاشلة للتسوية وتطبيع العلاقات.

واوضح البيان انه لن يقبل العالم الإسلامي أبدًا النسخة المكتوبة بخط اليد لأجهزة المخابرات الغربية والتلقيح الاصطناعي لهذا الورم السرطاني في الجغرافيا والحضارة والفكر الإسلامي ، ولن يتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني المظلوم بالوحدة والتضامن حتى يتم إرجاع اخر شبر من تراب هذه الارض المقدسة.

/انتهى/