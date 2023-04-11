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١١‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٩:٤١ ص

اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في محيط مخيم جنين

اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في محيط مخيم جنين

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت أطراف مخيم جنين ونشرت بعض القناصة على أسطح المنازل؛ ما أدى لاندلاع اشتباكات عنيفة مع مقاومين.

وفي أعقاب الاشتباكات قامت قوات الاحتلال باستدعاء تعزيزات عسكرية لاقتحام مخيم جنين وسط استمرار الاشتباكات، في ظل انقطاع الكهرباء عن عدة أحياء في مدينة جنين. .

وأوضحت المصادر ذاتها، أنه فجر مقاومون عبوة ناسفة بشكل مباشر في جيبات الاحتلال خلال اقتحامها لجنين.

وبدورها، قالت سرايا القدس-كتيبة جنين: "في ساعة ـ06:40 تمكن مجاهدونا بعون الله وقوته من استهداف آليات الاحتلال بعدد من العبوات الناسفة ويحققون إصابات مباشرة".

/انتهى/

رمز الخبر 1932189

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