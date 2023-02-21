قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم مدينة جنين واندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت صادر محلية، بأن صافرات الإنذار دوت في مخيم ومدينة جنين في أعقاب اقتحام قوة من جيش الاحتلال للمدينة فجر اليوم، فيما تصدى المقاومون لقوات الاحتلال بصليات من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وبدورها قالت سرايا القدس- كتيبة جنين في تصريح مقتضب:" استهدفنا قوات الاحتلال في «محيط المخيم» بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص. وأضافت "كتيبة جنين": "مجاهدونا يمطرون قوات الاحتلال في «شارع الناصرة» بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص".

وأوضحت المصادر، أن المناطق التي اقتحمتها قوات الاحتلال هي حي البساتين وصباح الخير وشارع نابلس بمدينة جنين، وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين في أكثر من محور من محاور المدينة ومخيمها.

وفي ذات السياق، قامت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بنشر عدد من القناصة أعلى عدة بنايات خلال اقتحامها مدينة جنين فجر اليوم. كما قامت قوات الاحتلال بمصادرة مركبة فلسطينية بشارع العسكري خلال اقتحامها لمدينة جنين.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير المحرر عمر البيان خلال اقتحام جنين.

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