متحدث الخارجية الإذربيجانية: باكو مهتمة بتطوير علاقات جيدة مع طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة خارجية جمهورية أذربيجان أيهان حاجي زاده، ردا على سؤال حول العلاقات مع إيران والمحادثات بين وزيري خارجية البلدين: في المحادثة الهاتفية الأخيرة بين وزيري الخارجية، جرت مباحثات مفصلة حول الوضع بين البلدين، وتم تبادل وجهات النظر.

وأضاف: إن الجانب الأذربيجاني يقيّم هذه المفاوضات بشكل إيجابي ويرى أنه من المهم مواصلة المفاوضات. لطالما اهتمت أذربيجان بتطوير علاقات الجوار مع جميع الدول المجاورة، بما في ذلك إيران.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية أن الاحترام المتبادل لوحدة أراضي وسيادة الحكومات يمثل أولوية ثابتة في السياسة الخارجية لجمهورية أذربيجان، مضيفا: في هذا الصدد، يواصل الجانب الأذربيجاني جهوده لتأمين المصالح الوطنية والأمن القومي لبلدنا.

وفي بداية هذا الأسبوع، أُعلن أن وزيري خارجية إيران وجمهورية أذربيجان أجريا جولتين من المحادثات الهاتفية، نوقشت خلالها العلاقات بين البلدين والقضايا التي أثيرت في الأشهر الأخيرة.

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