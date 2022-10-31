أمير عبداللهيان: إيران ضد وجود الاجانب في المنطقة/ هذا الوجود سيعقد الوضع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال اتصال الهاتفي مع نظيره الاذربيجاني جيهون بيراموف، بعض القضايا الثنائية وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك في الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد وزير الخارجية الايراني في هذا الاتصال الهاتفي في معرض إشارته إلى العلاقات الطيبة بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية أذربيجان، والإشارة إلى الاجتماع الأخير بين رئيسي البلدين في أستانا حول وحدة أراضي البلدين، على أن وجود الأجانب في هذه المنطقة يعقد الوضع ونحن ضد هذا الوجود.

وأضاف الدكتور أمير عبد اللهيان: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تبحث عن الحل الصحيح للنزاع في القوقاز في اجتماع 3 + 3 والآليات الإقليمية وستواصل جهودها على الدوام لحل المشكلة بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا.

وأشار رئيس دبلوماسية بلادنا: نحن نعتبر أمن جمهورية أذربيجان هو أمن المنطقة وإيران، لهذا تعارض الجمهورية الاسلامية الايرانية وجود الاجانب في المنطقة.

ومن جانب اخر اعتبر وزير خارجية جمهورية أذربيجان في هذا الاتصال الهاتفي، أن التواصل المباشر والمستمر بين وزيري خارجية البلدين مؤشر على عمق العلاقات بين طهران وباكو، مضيفا: نحن نقدر ونحترام هذه العلاقات.

ومن جانب اخر أعرب وزير خارجية جمهورية أذربيجان عن تقديره للمكالمة الهاتفية التي أجراها وزير خارجية بلادنا وأوضح نتائج الرحلة إلى أرمينيا وأشاد بجهود الجمهورية الإسلامية الايرانية للمساعدة في استقرار الامن والسلام .

وفي النهاية، أعرب بيرموف عن معارضته لنشر القوات الأجنبية في المنطقة، وأكد على استمرار التعاون الإقليمي، بما في ذلك في شكل اجتماع 3 + 3، للمساعدة في الاستقرار والأمن في المنطقة.

كما رحب وزير خارجية جمهورية أذربيجان بزيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي لبلدنا إلى باكو ووصفها بأنها خطوة مهمة في المساعدة على تطوير العلاقات الثنائية.

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