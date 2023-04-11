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١١‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١١:١٣ ص

سوريا ... غارات للتحالف الدولي شمال شرقي دير الزور

سوريا ... غارات للتحالف الدولي شمال شرقي دير الزور

صرحت مصادر إعلامية بأن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة شن غارات جوية شمال شرقي دير الزور، عقب استهداف قاعدة التحالف في حقل "كونيكو" شرق سوريا بثلاثة صواريخ.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لفتت المصادر إلى أن القصف استهدف منطقتي "حطلة" و"خشام" شمال شرقي محافظة دير الزور.

وكانت القيادة الوسطى في القوات الأمريكية، أعلنت أن قوات التحالف الدولي في قاعدة "كونيكو" تعرضت لهجوم بصاروخ واحد، مؤكدة أنه "لم يسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية".

بينما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز تعرضت لهجوم صاروخي مساء الاثنين، وأن سلسلة من الانفجارات هزت المنطقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان قوات التحالف المتمركزة في قاعدة "كونيكو"، عن إسقاط طائرة مسيرة، في قرية الطابية بريف ديرالزور الشرقي.

ويعد حقل "كونيكو" للغاز أحد أكبر القواعد العسكرية في دير الزور شرق سوريا.

المصدر: وكالات

/انتهى/

رمز الخبر 1932191

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