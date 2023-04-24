تحالف الفتح يدعو للتحقيق بسقوط المسيرات الامريكية في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عبد الهادي: "بين فترة واخرى تسقط مسيرات امريكية في داخل الاراضي العراقية اغلبها ذات اختصاص تجسسي واضح متسائلا ما الهدف من وجودها في الاجواء".

واضاف، ان سقوط المسيرات الامريكية بين فترة واخرى تكشف عن فصل غامض يجري من قبلها يستدعي اجراء تحقيقات معقمة لمعرفة من اعطاءها الاذن بالتحليق في الاجواء وماهي طبيعتها والاهداف منها.

واشار الى ان المسيرات الامريكية مصدر قلق حقيقي في الاجواء العراقية خاصة"، مؤكدا ضرورة الانتباه لهذا الملف وبيان حقيقة المشهد امام الراي العام العراقي.

وكانت مسيرة امريكية متطورة سقطت قبل يومين قرب كركوك في ظروف غامضة ما استدعى اجراء انزال جوي من اجل استعادتها".

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