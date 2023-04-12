كنعاني: الوفد التقني الإيراني غادر البلاد إلى السعودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه أشار كنعاني إلى تبادل الوفود بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية في اطار الترتيبات لإستئناف العلاقات الرسمية بين البلدين، قائلا: "في خطوة جديدة وتماشيا مع تنفيذ الاتفاقية بين الجانبين، وصل الوفد التقني الإيراني إلى الرياض ظهر اليوم الأربعاء، وسط استقبال سلطات السعودية".

وأضاف: "أن الوفد الإيراني سيتخذ الإجراءات اللازمة في مجموعتي عمل في الرياض وجدة لتشغيل السفارة والقنصلية العامة، وكذلك أنشطة المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية لدى منظمة التعاون الإسلامي".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية: "انه نبذل جهودنا لإعادة فتح السفارة وتشغيل المكاتب التمثيلية لبلدنا في السعودية قبل موسم الحج لهذا العام".

وأوضح ناصر كنعاني ان الوفد التقني السعودي، الذي وصل إلى طهران يوم السبت لهذا الأسبوع، سيتوجه إلى مدينة مشهد غدًا، الخميس.

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