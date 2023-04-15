حضور القائم بالأعمال السعودي في مراسم يوم القدس بمكتب إيران في مصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شارك "حمود جرمان الأسمري" القائم بالأعمال السعودي في مصر، أمس، في احتفال يوم القدس العالمي الذي نظمه مكتب حماية مصالح الجمهورية الإسلامية الايرانية في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أنه مع الاتفاق بين إيران والسعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية، والذي تم التوصل إليه خلال الأسابيع الماضية وبوساطة الصين، بدأ فصل جديد في العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين وحتى المنطقة، والتي، وفقًا للعديد من الخبراء، يمكن أن تؤدي إلى تطورات أوسع على مستوى المنطقة.

وفي الأسابيع الماضية أيضًا، التقى وزيرا خارجية البلدين وتحدثا في الصين.

وفي هذا الصدد، وصلت وفود من البلدين إلى إيران والسعودية للتحقق من ظروف إعادة فتح السفارات.

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