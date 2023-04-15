سفير إيران لدى بكين: ایران والصین تشاطران الرأي حول حقوق الشعب الفلسطيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى بكين أن المشاركين في مراسيم إحياء يوم القدس العالمي في السفارة الإيرانية أكدوا على ضرورة إبقاء قضية فلسطين حية.

وكتب محمد كشاورززاده في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "هذا العام أيضا، وفقنا الله على الاحتفال بيوم القدس العالمي بمشاركة المسلمين الصينيين والمفكرين والنشطاء الثقافيين في السفارة".

وأضاف: "في هذا الحفل الكبير، أكد رئيس الجمعية الإسلامية والمفكرين الذين القوا خطابا في هذا الحفل على ضرورة إبقاء قضية فلسطين حية".

وشدد: "ان إيران والصين تشاطران الرأي حول ضرورة تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني".

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