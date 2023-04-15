السنوار: المقاومة ومحور القدس جاهزون للتدخل لمؤازرة وحماية المرابطين والدفاع عن الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد في كلمة ألقاها خلال مهرجان "الضفة درع القدس" في غزة بمناسبة يوم القدس العالمي، أن "يوم القدس ليس مجرد مهرجانات واحتفالات وخطب تلقى، بل بات اليوم بارود وأنفاق وصواريخ وجنود وكتائب وعشاق شهادة يتبايعون على الموت".

وأضاف السنوار أن قيادة المقاومة وقيادة محور القدس ستتدخل لمؤازرة وحماية المرابطين في المسجد الأقصى إذا استمر الاحتلال بسياسته تجاه المسجد والسماح للمستوطنين باقتحامه والاعتداء على المرابطين، مؤكداً أن "الرد سيكون كما حدث خلال الأيام الماضية".

وقال السنوار إن "المرابطين في المسجد الأقصى يملكون مفاتيح السلم والحرب، وعلى الاحتلال أن يعي هذه المعادلة جيداً، وندرك النوايا المبيتة ولكن نؤكد أن المقاومة في غزة والضفة ومحور القدس لهم بالمرصاد".

وأشار السنوار إلى أن المصالحة بين حركة "حماس" والدولة السورية جاءت في إطار بناء محور القدس.

وأضاف أن "سوريا تشكل أحد ساحات الحشد والارتكاز ونحتاج إلى تطوير العلاقة معها ومع حزب الله، ولقد قطعنا شوطاً كبيراً في طريق جهوزية محور القدس، ولفت السنوار إلى أن بناء المقاومة يعود الفضل فيه لها ولدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسناد سوريا وتطوير علاقتنا بحزب الله"، مؤكداً أن "ما أعلنه السيد نصر الله من دعم لـفلسطين والقدس والضفة مصدر فخر للأمة".

وأكد السنوار أن أهل الضفة الغربية ومجاهدي كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس وكل الفصائل، ومقاتلي الأجهزة الأمنية، يصححون أخطاء 30 عاماً.

وبيّن أن الاحتفال في يوم القدس في المدن العربية والإسلامية والعالمية دليل على أن القدس والأقصى يتربعان في قلوب الأمة وأن القضية الفلسطينية هي القضية الجامعة الموحدة.

وتابع: "على الدول العربية والإسلامية أن تنهي الخلافات بينها، وما تم أخيراً خطوة في الاتجاه الصحيح".

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