الشيخ قاووق: التحولات في المنطقة تشدد الخناق على الکیان الصهیونی

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد عضو المجلس المركزي في حزب الله على أن الفريق الآخر يستعجل الانهيار الشامل في البلد من أجل تغيير هوية وموقع ودور لبنان، وأن همّ حزب الله الأول والأساسي في هذه المرحلة، المعالجات السريعة التي تخفف من معاناة اللبنانيين الحياتية والمعيشية، ولأجل ذلك كان موقفنا إيجابي لناحية مشاركتنا بجلسات الحكومة أو بالجلسات التشريعية.

وخلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة طلوسة الجنوبية، قال الشيخ قاووق "رغم كل المناخات المظلمة في لبنان وفي ظل الأزمات المتلاحقة، هناك شعلة مضيئة ومنارة مشرقة ألا وهي المقاومة"، مشيراً إلى أن "تهديدات نتنياهو تتحطم أمام صخرة معادلات المقاومة، وجيش العدو يعترف أنه يخشى المواجهة مع حزب الله، وحكومة العدو تعتبر أن أهم نجاحاتها في الأسبوع الماضي أنها استطاعت أن تحيّد حزب الله عن الحرب".

ولفت الشيخ قاووق إلى أن العرب قبل المقاومة كانوا يتحدثون و"إسرائيل" تتقدم وتحتل، أما اليوم، فباتت المقاومة تفرض المعادلات والعدو يتألّم، وفخر كبير للبنان أنه البلد الأكثر منعة وتحصيناً أمام التهديدات الإسرائيلية، حيث إنه لم يسبق بتاريخ لبنان أنه كان الحلقة الأقوى في المنطقة بمواجهة العدوانية الإسرائيلية.

وأكد الشيخ قاووق أنه بمعادلة المقاومة نحمي الثروات والكرامات، ونصنع الفرصة التاريخية للبنان باستثمار الغاز والنفط لإخراج البلد من أزماته الاقتصادية والمالية.

كما نوه أن التحولات في المنطقة تشدد الخناق على العدو الإسرائيلي الذي يعيش اليوم حالة قلق ورعب، حيث بات محاصراً بالجبهات والساحات المسلحة بالصواريخ، ومحاصراً بمعادلة الحاج قاسم سليماني الذي عمل على تقوية المقاومة في اليمن وغزة ولبنان وسوريا والعراق، لتتمكن من امتلاك ترسانة صاروخية مدمرة تطال كل شبر على امتداد الكيان الإسرائيلي.

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