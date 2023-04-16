الرئيس الإيراني يؤكد على دور الحكومات الإسلامية بالوقوف بوجه وحشية وعدوان الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وصف رئيس الجمهورية حجة الاسلام السيد إبراهيم رئيسي ، لدى تسلمه أوراق اعتماد سفير تركيا الجديد، حجابي كيرلانغليش ، العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركيا بأنها عريقة وعميقة متجذرة ، وقال انه رغم جهود من يكنون السوء للدول الاسلامية يجب أن نعتمد على القواسم الدينية والثقافية المشتركة اليوم ، وان نشهد تعميق وتوسيع العلاقات بين الدول الإسلامية في مختلف المجالات.

واعتبر رئيسي دعم الشعب الفلسطيني المظلوم بانه النقطة المشتركة بين جميع الدول الإسلامية ، وأضاف: ان مواجهة جرائم النظام الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المظلومة هي مطلب الشعوب الإسلامية من ساستها اليوم ، ومن هنا يتعين على الحكومات الإسلامية ومن خلال المزيد من التنسيق الوقوف بوجه وحشية وعدوان الكيان الصهيوني الغاصب.

وبدوره اعرب سفير تركيا الجديد ، عن ارتياحه لوجوده في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، واصفا العلاقات بين إيران وتركيا بأنها علاقات أخوية وودية وقال: أؤكد لكم أنني سابذل قصارى جهدي للنهوض بمستوى التعاون وزيادة التبادلات والتفاعلات بين البلدين.

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