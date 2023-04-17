رئيسي للاسد: نظام عالمي جديد نحو التكوين لصالح الدول المستقلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ السيد ابراهيم رئيسي بشار الأسد وشعب سوريا باليوم الوطني للجمهورية العربية السورية، مؤكدا على انه في ظل سنوات من التعاون الصادق ومقاومة إيران وسوريا يتم إنشاء نظام عالمي وإقليمي لصالح دول الحرة والمستقلة.

وصرح الرئيس الايراني: "الآن وبعد سنوات من التعاون الصادق والمقاومة التي تصنع التاريخ، يتم إنشاء نظام عالمي وإقليمي لصالح دولنا الحرة والمستقلة".

وشدد: "آمل في ضوء جهود السلطات وباستخدام الإمكانات والقدرات الموجودة، ان نشهد تطورا في العلاقات الثنائية وتعميقها في كافة المجالات، بما يتماشى مع تحقيق الأهداف السامية للبلدين وإرساء السلام والاستقرار في المنطقة".

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