القضاء الإيراني يصدر الحكم في قضية تحطم الطائرة الأوكرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه صدرت الاحكام في قضية تحطم الطائرة الأوكرانية بعد 3 سنوات من التحقيق الشامل و 20 جلسة استماع في المحكمة.

ويذكر ان طائرة "بوينغ 737" التابعة للخطوط الجوية الاوكرانية اسقطت عن طريق الخطأ من قبل الدفاع الجوي يوم 8 كانون الثاني 2020 في ضواحي منطقة "صباشهر" التابعة لمحافظة طهران بعد اقلاعها بدقائق من مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب العاصمة حينما كانت في رحلة لها من طهران الى كييف ما أدى إلى مصرع جميعها ركابها البالغ عددهم 176 وغالبيتهم ايرانيون وافراد الطاقم البالغ عددهم 9 وجميعهم اوكرانيون.

وباشرت الجهات القضائية المتابعات الشاملة لهذه القضية. بعد الحادث المأساوي، وكان متابعة هذا الملف من أهم العمليات القضائية وأكثرها حساسية وتعقيدًا في السنوات القليلة الماضية من البلاد.

ومنذ وقوع الحادث ، بدأ مكتب المدعي العسكري تحقيقات مفصلة وشاملة على عدة مراحل ، وأخيراً أحيلت هذه القضية إلى الفرع الثاني لمحكمة طهران العسكرية بإصدار أمر استدعاء لـ 10 أشخاص وإصدار لائحة اتهام.

وبعد عقد جلستين للمحكمة ، أثار اولياء الدم ومحاميهم اعتراضات على بعض محتويات القضية وقرار الاتهام الصادر.

وتمت إحالة هذه القضية المهمة إلى مجموعة الخبراء الجديدة كما أعلنوا عن رأيهم النهائي بعد تحقيقات مفصلة وبدأت الجولة الجديدة من جلسات المحكمة مرة أخرى على شكل 18 جلسة (كان الوقت التقريبي لكل جلسة 5 ساعات في المتوسط) .

وأخيرًا ، وعقب عقد ما مجموعه 20 جلسة محاكمة سجل فيها ما مجموعه 117 مدعيًا شكاواهم ، وتحدث 55 من المدعين في جلسات المحكمة ، وقام 20 محامًا بتمثيل المدعين وقدموا شكاواهم والأدلة ذات الصلة ، اصدرت المحكمة العسكرية الثانية بطهران رايها وفقًا للتحقيقات التفصيلية التي أجريت في مكتب المدعي العام والمحكمة ، وبيانات وتقارير الضباط العسكريين والقضائيين ، وتقارير الطب الشرعي ، والآراء العلمية ولجنة الخبراء ، والتحقيقات الدولية ، وإفادات المخبرين و دفاع الخبراء والمدعين والمدعى عليهم.

وفي لائحة الاتهام الصادرة ، فان المتهم الاول اعتقد بصفته قائد نظام الدفاع الجوي M-1 ، أن خصائص الهدف تشبه صاروخ كروز ، وعلى عكس أوامر مركز القيادة ودون الحصول على إذن و خلافا للتعليمات ذات الصلة ، أطلق صاروخين باتجاه الطائرة الأوكرانية .

وجاء في استعراض اتهامات المتهم الأول : وفقًا للأمر العملياتي ذي الصلة ، كانت المنظومة في وضع إطلاق نار محدود ولم يُسمح بإطلاق الصواريخ دون الحصول على إذن من مركز القيادة ، وبناءً على تصريحات ضابط مكتب مركز القيادة ، تم إعلان رسالة تحذير لجميع المناصب الدفاعية ، ولا يحق لأحد التصرف دون تنسيق القيادة.

وبحسب بيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ، فإن قائد المنظومة يجب أن يكون في حالة انتظار ووقف لإطلاق النار في حالة الانقطاع الوقتي.

واعتبرت المحكمة أن سلوك المتهم نتج عن جهله بالأمر وفكرته الخاطئة للهدف المكتشف ، واعتقاده بأن الهدف كان معاديا ويقترب منه ، وأطلق النار عليه ولم يقصد إسقاط طائرة الركاب ، والتهم المنسوبة إلى المتهم الأول تم اقرارها وإدانته.

وحكم على المتهم الرئيسي بالسجن 13 عاما بتهمة التسبب في القتل شبه العمد ودفع الدية لاولياء الدم، وعقوبة إضافية.

وحكم على المتهمين الآخرين في القضية كالتالي:

المتهم الثاني والثالث : السجن سنة واحدة

المتهم الرابع : السجن ثلاث سنوات

المتهم الخامس: السجن ثلاث سنوات

المتهم السادس في القضية: السجن لمدة سنتين

المتهم السابع : السجن لمدة سنتين

المتهم الثامن : السجن لمدة سنة ونصف

المتهم التاسع : السجن سنة واحدة

المتهم العاشر : السجن لمدة سنة