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٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٥:٣٢ م

تأكيد الحكم بالإعدام على شخصين متورطين في الحادث الإرهابي في شيراز

تأكيد الحكم بالإعدام على شخصين متورطين في الحادث الإرهابي في شيراز

أكدت المحكمة العليا في إيران، حكم الإعدام على شخصين متورطين في الحادث الارهابي في مدينة شيراز، هما محمد رامز رشيدي وسيد نعيم هاشمي قتيلي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اكدت المحكمة العليا الايرانية حكم الإعدام بحق الإثنين من العناصر الرئيسية في الحادث الإرهابي في مرقد شاهشراغ(ع) بمدينة شيراز.

وأقرت المحكمة حكم الاعدام بحقهما استنادا الى الآية الشريفة 33 من سورة المائدة والآية 9 من سورة الحجرات بخصوص أهم الأحكام الجزائية في الاسلام في مجال الامن واعتبارهما مصداقا للبغي والمحاربة والفساد في الارض.

وأكد حكم شعبة المحكمة العليا عدم وجود أي دليل يطعن بالحكم الصادر، ونظرا للوثائق المدرجة في ملف الشخصين واعترافاتهما والالتزام بالشؤون الشرعية في اصدار الحكم، فإن المحكمة رفضت لائحة الاستئناف التي قدمها محامو الشخصين، وأكدت حكم الاعدام بحقهما.

/انتهى/

رمز الخبر 1933522

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