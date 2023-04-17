الخارجية الايرانية: إعادة فتح سفارتي إيران والسعودية قبل 9 مايو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي رضا عنايتي: "كان من المقرر ان يتم إعادة فتح سفارتي ايران والسعودية في الرياض وطهران في غضون شهرين، وفقا لإتفاق استئناف العلاقات".

وأضاف المدير العام لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الايرانية: "استضفنا الوفد السعودي وزار هذا الوفد سفارتهم في طهران يوم الجمعة، وغادروا إلى مشهد وزاروا قنصليتهم العامة في هذه المدينة، وسيعود الوفد إلى الرياض وبعد ذلك سيأتي وفد سعودي آخر إلى إيران لمناقشة كيفية إعادة فتح السفارة السعودية والقنصلية العامة".

وتابع: "على الجانب الإيراني، تم الأمر نفسه، حيث غادر يوم الأربعاء الماضي وفدان من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى السعودية".

وأشار عنايتي إلى موعد فتح سفارتي بلدين، قائلا: "لقد تم استئناف العلاقات حاليا ونتطلع لبدء أنشطة السفارة ونأمل أن نتمكن من إعادة فتح السفارة والقنصلية العامة لإيران في الوقت المتوقع قبل 9 مايو وبما اننا نقترب من موسم الحج فانه نسعى لتتم إعادة فتح السفارتين قبل بدء موسم الحج، لان نشاطات القنصلية العامة والسفارة الايرانية ستكون بالتأكيد مفيدة في التسهيل شؤون الحجاج".

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