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٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ١٠:١٢ ص

طهران تعين "علي رضا عنايتي" سفيراً للمملكة العربية السعودية

طهران تعين "علي رضا عنايتي" سفيراً للمملكة العربية السعودية

يتوجه مساعد الوزير والمدير العام للخليج الفارسي بوزارة الخارجية الايرانية "علي رضا عنايتي" إلى الرياض كسفير جديد للجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شغل عنايتي منصب مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون الخليج الفارسي بالوزارة. وفي 10 مارس/آذار الماضي، أعلنت الرياض وطهران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

وكان وفد إيراني وصل الرياض في 12 أبريل/نيسان، في إطار خطة لإعادة فتح السفارة والبعثات الدبلوماسية لدى المملكة، بعد أيام من وصول وفد سعودي لطهران يوم 8 من الشهر ذاته لبحث فتح سفارة وقنصلية بلاده.

/انتهى/
رمز الخبر 1933462

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