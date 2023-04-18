إصابة 6 فلسطينيين واعتقال 3 شبان خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان بعدما داهمت منزلاً ونقلتهما إلى جهة مجهولة، بينما زعم جيش الاحتلال وعبر وسائل الإعلام العبرية، أن المعتقلين كانا يخططان لتنفيذ عمليات فدائية.

وأكد مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في جنين، وصول 6 إصابات للمستشفى وجميعها في الأطراف، فيما وصلت إصابة خامسة إلى مستشفى ابن سينا، في حين، وصفت وزارة الصحة الفلسطينية، الإصابات بالطفيفة، من بينها إصابة بشظية في الصدر لضابط إسعاف.

وخلال الاقتحام، تصدى مقاومون لقوات الاحتلال المقتحمة والمعززة بالآليات العسكرية، بإطلاق النار نحوهم، كما وانتشرت قناصة الاحتلال على أسطح منازل المواطنين، فيما حلقت طائرة مروحية عسكرية بالتزامن مع عملية الاقتحام .

واستولت القوات على سيارة مدنية، وسحبتها معها مع بدء عملية الانسحاب، حيث خلف الاقتحام أضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، تضرر سيارة إسعاف بعد استهدافها برصاص الاحتلال في المخيم.

المصدر: فلسطين اليوم

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