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١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١٢:١٥ م

تسيير أول رحلة جوية من شركة "ماهان" إلى مينسك

تسيير أول رحلة جوية من شركة "ماهان" إلى مينسك

وصلت الرحلة الأولى لشركة ماهان إلى مينسك وبالعكس، وکان مدير عام الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية بنفس الرحلة لإجراء مفاوضات مع الجهات المعنية ووزارة الخارجية البيلاروسية لاستمرار الرحلات .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران وبيلاروسيا بشأن إقامة رحلات جوية مباشرة بين طهران ومينسك، وكذلك تأكيد رئيسي البلدين خلال الزيارة الأخيرة لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إلى إيران، على ضرورة تنفيذ الاتفاقات بين الطرفين. نفذ الجانب الإيراني في صباح يوم الثلاثاء (18 أبريل)، وعده وقامت شركة ماهان بأول رحلة جوية إلى مينسك وبالعكس.

ونظرًا لأن استمرار هذه الرحلة يعتمد على توفير بعض تسهيلات التأشيرة لمواطني البلدين، وخاصة من بيلاروسيا، لذلك قام مدير عام الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية لبلدنا، مع المسؤولين المعنيين في ماهان للخطوط الجوية، برحلة الى مينسك لإجراء مفاوضات مع السلطات المختصة ووزارة الخارجية البيلاروسية .

/انتهى/

رمز الخبر 1932468

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