ايران تحتل المرتبة العاشرة عالميا في انتاج الصلب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تقاريرها الشهرية ، تقدم الرابطة العالمية للصلب جدولًا لأكبر 10 دول منتجة للصلب بناءً على كمية الإنتاج في الشهر الذي يتم الإبلاغ عنه. بمعنى آخر، يعتمد ترتيب هذا الجدول على كمية الإنتاج في الشهر المبلغ عنه، وليس إجمالي الإنتاج التراكمي للسنة. من الطبيعي أن يكون الإنتاج التراكمي مقياسا أكثر دقة لقياس إنتاج الصلب في البلدان مقارنة بالأرقام الشهرية التي تتأثر بالتقلبات الموسمية.

وعليه، في آذار /مارس 2023، عندما انخفض إنتاج الصلب الإيراني بشكل طفيف ووصل إلى 2 مليون طن بسبب انخفاض إمدادات الغاز وعطلة عيد النوروز، كان أقل من إنتاج الصلب الإيطالي في نفس الشهر (2.2 مليون طن).

لكن بناءً على حجم الإنتاج من بداية عام 2023 حتى نهاية مارس (الربع الأول من عام 2023)، أنتجت إيران 7.1 مليون طن من الصلب ، بينما أنتجت إيطاليا 5.6 مليون طن، وبالتالي ظلت ايران عاشر منتج للصلب في العالم.

وفيما يلي ترتيب الدول في انتاج الصلب بالعالم خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري: 1-الصين 261.6 مليون طن 2-الهند 33.2 مليون طن 3-اليابان 21.6 مليون طن 4-اميركا 19.4 مليون طن 5-روسيا 18.7 مليون طن 6-كوريا الجنوبية 16.7 مليون طن 7-المانيا 9.2 مليون طن 8-البرازيل 8 مليون طن 9-تركيا 7.4 مليون طن 10-ايران 7.1 مليون طن 11-ايطاليا 5.6 مليون طن.

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