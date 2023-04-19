عبد اللهيان يؤكد خلال لقائه سفير إيران الجديد في مدريد على ضرورة تطوير العلاقات مع إسبانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عشية توجهه الى مقر مهام عمله التقى "رضا زبيب" ، السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في إسبانيا بوزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان .

وكان وضع العلاقات بين إيران وإسبانيا ومحاور التعاون الثنائي من بين الموضوعات التي نوقشت في هذا الاجتماع.

وأشار حسين أمير عبد اللهيان في هذا الاجتماع ، إلى العلاقات الودية والعريقة بين جمهورية إيران الإسلامية وإسبانيا ، واكد على ضرورة تطوير العلاقات ، بما في ذلك تبادل الوفود المتخصصة في مختلف المجالات ومنها العلاقات السياسية والأكاديمية والبرلمانية وذكر بأهمية الاهتمام بالاستفادة من قدرات منظمة السياحة العالمية والمجلس الدولي للزيتون ومقره إسبانيا.

وحل رضا زبيب محل سفير إيران السابق لدى إسبانيا ، حسن قشقاوي ، وقد شغل سابقًا منصب مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشرق آسيا وألمحيط الهادئ في وزارة الخارجية ومدير عام أمريكا ، مدير عام الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية ، وسفير إيران لدى قبرص .

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