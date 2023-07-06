أميرعبد اللهيان: كان لي لقاء بناء ومثمر مع إلهام علييف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه صرح وزير الخارجية الايراني بأنه عقد لقاء بناء ومفصلا ومثمرا مع الرئيس الأذربيجاني ، وقال انه من المتوقع أن تفتح نتائج هذا الحديث فصلا جديدا في العلاقات بين البلدين وتخيب آمال الأعداء ومن يضمرون السوء.

والتقى وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، حسين أميرعبد اللهيان ، الذي بدا امس زيارة لباكو على رأس وفد للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز، الرئيس الاذربيجاني الهام علييف على هامس هذا الاجتماع وعقد معته جولة من المباحثات .

وحضر هذا الاجتماع ، وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيرموف ، ومساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية رضا نجفي ، ومساعد وزير الخارجية والمدير العام لمنطقة أوراسيا بوزارة الخارجية علي رضا حقيقيان وسفير إيران في باكو سيد عباس موسوي ومستشار الوزير ومدير عام الوزارة محمد صادق فضلي وعبدالله نيكونام قادري نائب المتحدث الرسمي ومدير عام الدبلوماسية الإعلامية بوزارة الخارجية الايرانية.

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