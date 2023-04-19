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١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ١٠:١٩ م

طهران تقيم أكبر محفل لتلاوة القرآن الكريم للنساء في العالم الإسلامي

طهران تقيم أكبر محفل لتلاوة القرآن الكريم للنساء في العالم الإسلامي

تستضيف طهران يوم غد الخميس أكبر محفل لتلاوة القرآن الكريم للنساء في العالم الإسلامي .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يقام المحفل النسوي لتلاوة القران الكريم في العالم الإسلامي بالتزامن مع آخر أيام شهر رمضان المبارك، بحضور السيدات العاملات في مجال الثقافة القرآنية في قاعة الوحدة بطهران.

وتنظم وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي هذا المحفل القراني الذي يحضره قارئات القرآن الكريم من ايران بالاضافة الى دول اندونيسيا والعراق.

وسيتم في هذا الحفل الذي يحضره سفراء الدول الإسلامية، تكريم النساء الناشطات في مجال البحث القرآني والذي كان لهن دور في نشر وتبليغ كلام الله، خاصة في المناطق النائية.

/انتهى/

رمز الخبر 1932492

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