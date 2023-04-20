وزير خارجية الاردن يعلن استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصف وزير وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي، الجمهورية الاسلامية الايرانية بانها دولة مهمة في المنطقة، معلنا استعداد بلاده لتطوير العلاقات معها.

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الخميس، هنأ وزير الخارجية الايراني نظيره الاردني بحلول عيد الفطر السعيد، وتم البحث حول أهم القضايا التي تهم البلدين في المجالات الثنائية والإقليمية. وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة إلى عمان ولقائه بملك الأردن، أعلن أمير عبداللهيان استعداد ايران لتطوير العلاقات والتعاون بين البلدين.

وفي معرض تقديره لجهود الأردن في دعم الشعب الفلسطيني والمقدسات في القدس الشريف، قال وزير الخارجية: إن كيان الفصل العنصري الصهيوني هو أكبر تهديد للمنطقة والأمة الإسلامية. كما شدد أمير عبداللهيان على ضرورة وحدة العالم الإسلامي ، وقطع أيدي الصهاينة عن المسجد الأقصى المبارك، والدفاع الكامل عن حقوق الفلسطينيين.

ومن جانبه هنأ وزير الخارجية الأردني إيران حكومةً وشعباً بقدوم عيد الفطر المبارك ، وأعلن استعداد بلاده لتطوير العلاقات بين البلدين.

وقال: إيران دولة مهمة في المنطقة ونحن نولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات معها. ورحب باستعادة العلاقات بين إيران والسعودية ، وهنأ بمناسبة هذا التطور المهم.

كما نوه الى حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا دعم الأردن للسلام والاستقرار في المنطقة والدفاع عن المقدسات في القدس ضد الأعمال العدوانية للصهاينة. ونقل وزيرا خارجية جمهورية إيران الإسلامية والأردن تحيات رئيسي البلدين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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