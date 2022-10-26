مساعد وزير الخارجية القطري یسلم رسالة إلى وزير الخارجية الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى محمد بن عبدالعزيز الخليفي، مساعد وزير خارجية قطر للشؤون الإقليمية مساء اليوم وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان في مبنى وزارة الخارجية الإيرانية وعقد معه جولة من المباحثات.. وسلم الخليفي في هذا اللقاء رسالة لأميرعبداللهيان.

وكان مساعد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالعزيز الخليفي قد التقى مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري في طهران في العشرين من آب/أغسطس.

إلى ذلك أجرى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان، محادثة هاتفية في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول حيث أعلن وزير خارجية قطر في هذا الاتصال الهاتفي أن الجانب الأميركي مهتم بتبادل الرسائل وجهود الاتحاد الأوروبي كمنسق وصولا إلى الاتفاق والعودة إلى الاتفاق النووي.

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