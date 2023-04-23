أذربيجان تتهم أرمينيا بنصب نقطة تفتيش غير متفق عليها على حدود الدولتين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقا للوزارة الأذربيجانية، سجلت كاميرات المراقبة التابعة للجيش الأذربيجاني في الليلة السابقة بمنطقة لاتشين، مرور قافلة أرمنية من السيارات والشاحنات، بما في ذلك شاحنة رافعة وشاحنتان مع وحدات سكنية.

وأضافت الوزارة: "تظهر تسجيلات الفيديو أن القافلة كانت قادمة من المركز السكني كورنيدزور (أرمينيا) وعبرت الجسر المشيد حديثا فوق نهر خاكاري على الحدود الأذربيجانية -الأرمنية المشروطة ودخلت أراضي أذربيجان".

ونوهت الوزارة، بأن السيارات عادت لتتوقف في أراضي أرمينيا، وتم تفريغ الوحدتين السكنيتين بمساعدة رافعة الشاحنة إلى مكان معد مسبقا على الحدود مع أذربيجان، عند تقاطع طريق لاتشين- خانكيندي.

وتابعت الوزارة في بيانها: "أكدت مراقبتنا، قيام الجانب الأرمني بإنشاء نقطة تفتيش حدودية على الحدود مع أذربيجان عند مدخل طريق لاتشين - خانكيندي دون اتفاق مسبق وفي انتهاك للبيان الثلاثي الصادر في 10 (9) نوفمبر 2020".

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