باشينيان يحدد شروط اتفاقية السلام مع أذربيجان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف باشينيان في تصريحات أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء: "ستصبح معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان حقيقة إذا اعترف كلا البلدين بوضوح، ودون غموض، بالسلامة الإقليمية لكل منهما واتفقا على أنه لن يكون لهما مطالب إقليمية في المستقبل. وأؤكد أن جمهورية أرمينيا تعترف بشكل كامل بالأراضي الإقليمية. وسلامة أذربيجان، ونتوقع أن تفعل أذربيجان الشيء نفسه من خلال الاعتراف بأراضي جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفيتية بجمهورية أرمينيا".

ويشار إلى أن يريفان وباكو باشرتا في العام الماضي مناقشة معاهدة السلام المستقبلية.

في أوائل فبراير من هذا العام، صرح وزير الخارجية الأرمني أرارات ميرزويان بأن أرمينيا تلقت مقترحات أذربيجان التالية بشأن معاهدة سلام وتدرسها. في وقت لاحق، قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إن يريفان بدورها، قدمت أيضا مقترحات بشأن معاهدة سلام إلى باكو.

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