أمير عبداللهيان يناقش مع نظيره العراقي اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش أمير عبد اللهيان وزير خارجية بلادنا خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية العراق فؤاد حسين أثناء تهنئته بعيد الفطر العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وتبادل امير عبداللهيان في هذه المكالمة الهاتفية مع نظيره العراقي وجهات النظر حول عدة قضايا، من بينها العلاقات الثنائية، والاتحاد الأوروبي، والتطورات في المنطقة، وأهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ومحاربة الإرهاب.

ومن جانب اخر أعلن وزير الخارجية العراقي، وهو يعرب عن ارتياحه لاستئناف العلاقات بين طهران والرياض، عن زيارة وشيكة للرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد إلى إيران.

وفي نهاية هذا الحديث، أكد الجانبان على توسيع العلاقات الإستراتيجية وضرورة التنسيق والتشاور المستمر حول مختلف القضايا.

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