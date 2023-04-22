أمير عبداللهيان يؤكد لنظيره الباكستاني استعداد طهران لتطوير العلاقات مع اسلام آباد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعرب امير عبداللهيان في هذه المكالمة الهاتفية ، عن ارتياحه لتقدم التعاون القائم في العلاقات بين البلدين ، وأكد استعداد طهران لتعزيز العلاقات وإزالة بعض العقبات.

واشار وزير الخارجية الايراني إلى القواسم المشتركة بين البلدين ، وأضاف انه في السياسة الخارجية لحكومة الدكتور رئيسي والتي تقوم محور دول الجوار ، تشكل العلاقات بين طهران وإسلام آباد مصدر اهتمام جاد من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبدوره شدد وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري على تطوير العلاقات بين البلدين انطلاقا من العلاقات المتنامية بين البلدين ، والأهمية الخاصة لإيران في المنطقة.

وناقش وزيرا خارجية جمهورية إيران الإسلامية وباكستان ، في هذه المحادثة الهاتفية ، العلاقات بين طهران والرياض وقضايا إقليمية أخرى ، بما في ذلك إحلال السلام في أوكرانيا.

وبحث الجانبان المخاوف من تطورات الاوضاع في السودان ومباحثات الغاء الحظر عن ايران .

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