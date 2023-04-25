وزير الخارجية الإيراني يزور بيروت غدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن موقع "النشرة"، يصل عبد اللهيان إلى بيروت غداً في زيارة رسمية لمدة يومين يجري خلالها مباحثات مع مسؤولين لبنانيين.

وأوضح أن وزير الخارجية الإيراني سوف يلتقي الخميس بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب.

وكانت آخر زيارة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى لبنان، في يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث التقى خلال زيارته وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وأكد خلال اللقاء أن بلاده لا تتدخل "بحال من الأحوال في شؤون لبنان وندعم ونرحب بتلاقي وتحاور كل التيارات السياسية لحل مسألة الشغور الرئاسي ونحن على ثقة تامة أن التيارات السياسية لديها الوعي السياسي والتجربة لتجد مخرجا للفراغ".

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