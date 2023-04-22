أمير عبداللهيان يؤكد للنخالة استمرار دعم إيران للشعب والمقاومة الفلسطينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الخارجية الايراني هنأ في محادثات هاتفية مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، المقاومة والشعب الفلسطيني بحلول عيد الفطر المبارك.

واعتبر عبداللهيان تركيز قائد الثورة الاسلامية في خطابه بمناسبة عيد الفطر على قضية فلسطين وزوال الاحتلال الصهيوني بأنه يشكل رأسمالا مهما.

واكد وزير الخارجية الايراني في الاتصال مع النخالة على استمرار الدعم السياسي والمعنوي من جانب ايران للشعب والمقاومة الفلسطينية على طريق تحرير فلسطين.

ومن جهته اعرب النخالة لوزير الخارجية الايراني عن تهانيه للحكومة والشعب الايراني بالعيد السعيد وتحياته الحارة لقائد الثورة الاسلامية والرئيس الإيراني.

وعبر النخالة عن تثمينه وتقديره للدعم الذي توليه الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم.

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