وزير الدفاع التركي: عقد اجتماع وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا وإيران يوم الثلاثاء في موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها نقلت وكالة الأناضول عن أكار قوله بأنه: "من المقرر عقد اجتماع لوزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في تركيا وروسيا وسوريا وإيران في موسكو غدا".

واستضافت روسيا في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لقاءً ضمّ وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، حيث جرت جلسة مباحثات نوقشت خلالها سبل حل الأزمة السورية والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.

ويعد هذا أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسوريا منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011 وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين الجارتين.

وكشف الرئيس التركي، في 15 ديسمبر الماضي، أنه اقترح على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد لقاء ثلاثي، يجمعهما مع الرئيس السوري بشار الأسد.

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