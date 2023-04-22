  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٣، ٥:٥٤ م

سوريا تدين نهب امريكا للنفط السوري وتطالبها بوقف دعم الارهاب والانسحاب من أراضيها

سوريا تدين نهب امريكا للنفط السوري وتطالبها بوقف دعم الارهاب والانسحاب من أراضيها

أدانت سورية نهب القوات الأمريكية للنفط والثروات السورية، وأكدت أن التصرفات الأمريكية التي تتسم باللصوصية تتناقض مع القانون الإنساني الدولي، مطالبة الولايات المتحدة بوقف دعمها الإرهاب والميليشيات الانفصالية والانسحاب من الأراضي السورية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: تابعت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأسابيع الماضية نهبها النفط والثروات السورية الأخرى، وذلك عبر شمال العراق إلى تركيا.

وأضافت الوزارة: إن هذه التصرفات الأمريكية التي تتسم باللصوصية تتناقض مع القانون الإنساني الدولي، وتؤدي إلى إفقار الشعب السوري وإطالة معاناته.

وتابعت الوزارة: إن سورية تدين هذه التصرفات، وتطالب الإدارة الأمريكية بوقفها ودفع التعويضات للشعب السوري، لأنه لا يجوز للولايات المتحدة القيام بدور القراصنة وقطاع الطرق.

وقالت الوزارة: إن سورية تطالب الولايات المتحدة بوقف دعم الإرهاب والميليشيات الانفصالية والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة فوراً.

المصدر:سانا

/انتهى/

رمز الخبر 1932541

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات