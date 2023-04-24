الادميرال رستكاري: اختراق متزامن لطائرتين معاديتين قرب الحدود الجوية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلاً عن العلاقات العامة بوزارة الدفاع، قال الادميرال رستكاري عن إنجازات هذه الشركة في مجال الحرب الإلكترونية: اليوم أجرؤ على قول باننا قادرون على مراقبة جميع أبعاد الموجات الكهرومغناطيسية للعدو والهجوم وفقا لذلك.

وأضاف الأدميرال رستكاري: اليوم، قد لا تكون البلاد متورطة في حرب قاسية، لكنها متورطة في حرب إلكترونية، وقد لا يفهم البعض ذلك. لقد انخرطنا في حرب إلكترونية لسنوات عديدة لحماية حدود البلاد الفضائية والجوية، وقد أدرك قوتنا كل من هاجمنا.

وتابع الأدميرال رستكاري: "منذ بعض الوقت، تحركت طائرة معادية في منطقة حدود المجال الجوي وبدأت في إطلاق موجات لجمع المعلومات. عطلنا هذه الطائرة، لكن طيار العدو اعتقد أنه حصل في نظامه مشكلة لذلك اتصل على مقر القيادة وقال انا واجهت مشكلة، نحن حتى لدينا شريط الذي سجل جميع كلام الطيار.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة صاإيران: في اليوم التالي، حلقت طائرتان أخرى وهذه المرة ايضا عطلنا كلاهما، لأننا حققنا هذه القدرة في ذلك النطاق الترددي.

وأضاف الأدميرال رستكاري: بمجرد أنه بدأنا الاختراق، أدركت هاتان الطائرتان أن أنظمتنا الأرضية كانت تعطلهما، لذلك أعلنا لقاعدتهما أنه لا يمكننا العمل بعد الآن. اليوم، هذه القدرة موجودة في القوات المسلحة ويمكننا اختراق المسيرات في غضون بضع مئات من الكيلومترات إذا رأينا تهديدا.

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