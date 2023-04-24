تصنيع المعدات الطبية الاستراتيجية في إيران ينمو بنسبة 37%

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار علي رضا عسكري إلى إنتاجیات الهلال الأحمر في مجال المعدات الطبية الاستراتيجية، قائلا: "لقد زاد انتاج هذه المعدات في العام الايراني الماضي(1401) بنسبة 37٪ مقارنة بـالعام قبله (1400) وبنسبة 21٪ مقارنة بالسنوات الخمس الماضية".

وأضاف: "ان هذه المنتجات التي تصل عددها إلى 270 مليونا تشمل على محاقن ورؤوس إبر وفلاتر غسيل الكلى ومجموعات غسيل الكلى وإبر الناسور ومجموعات الثلاسيميا وأوعية الدم ومسحوق البيكربونات ومحلول غسيل الكلى".

اتخذت شركة هلال للمعدات الطبية الإيرانية، باعتبارها واحدة من أكبر الشركات المصنعة للمعدات الطبية في إيران، خطوات مهمة في مجال التطوير الكمي والنوعي من أجل اتخاذ خطوة فعالة في اتباع أوامر القيادة وتماشياً مع سياسات حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في مجال المنتجات الطبية.

بناءً على ذلك ، تمكنت هذه الشركة من تحقيق إنجازات مهمة باستخدام مرافق الإنتاج المتقدمة والامتثال للوائح الوطنية والحصول على علامة CE لجميع منتجاتها.

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