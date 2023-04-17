وزير الصحة الايراني: احتياطي البلاد من الادوية يبلغ الان 70 بالمائة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني بهرام عين اللهي بان احتياطي البلاد من الادوية يبلغ الان 70 بالمائة، وقال اننا نتطلع لرفع النسبة الى 100 بالمائة حتى نهاية العام الحالي (العام الايراني ينتهي في 19 اذار/مارس 2024).

وقال عين اللهي حول حضوره اجتماع لجنة الصحة والعلاج في مجلس الشورى الاسلامي: كان هذا لقاء جيداً ، حضره ايضا مندوبون عن نقابات الأدوية والمصنعين والموزعين. طبعاً ، قبل هذا الاجتماع ، توصلنا في اجتماع منظمة التخطيط والميزانية إلى اتفاقيات جيدة حيث نأمل بحل العديد من المشاكل في مجال الأدوية بناءً على هذه الاتفاقيات.

وأضاف وزير الصحة: إن أهم ما في الاتفاقيات هو أنه لن يكون هناك اي تغيير في وضع العملة الاجنبية المخصصة للأدوية هذا العام ، وبالنسبة للأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية ، سيتم اعتماد العملة الاجنبية التفضيلية كما في العام الماضي ، وبناءً على ذلك سيتم حل مخاوف المنتجين والموزعين.

وتابع عين اللهي: اننا لن ننتبه فقط إلى توفير الأدوية في الوقت المحدد ، بل سنضع احتياطي الأدوية على جدول الأعمال بحيث وصلنا إلى 70٪ في الوقت الحالي ونأمل زيادتها إلى 100٪ بنهاية العام. ومن الطبيعي أنه عندما يكون احتياطينا من الأدوية في حالة جيدة ، سنحل أي نقص في الأدوية بهذه الطريقة.

وقال: لقد تقرر أن تقوم منظمة التخطيط والميزانية بدفع طلبات الصيدليات والجامعات في الوقت المحدد حتى تتمكن من توفير الأدوية التي يحتاجها المرضى.

وأضاف وزير الصحة: الأدوية الخاصة باهظة الثمن جدا وتستعمل لمرضى خاصين وليست للاستهلاك العام، ولا يتم توزيعها في جميع الصيدليات، لكنها توزع في الصيدليات الحكومية والجامعية وستقدم لأشخاص محددين. بالطبع ، تم افتتاح صندوق المرضى الخاصين في العام الماضي، وسيكون لهذا العام نشاط أكبر فيما يتعلق بتوفير الأدوية الخاصة.

وقال عين اللهي: في لجنة التسعير يجب مراعاة مصالح المنتجين والأفراد ، ويتم التسعير وفقًا للمعلومات المتاحة.

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